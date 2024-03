Wohnungsdurchsuchungen nach Beweisen für Kinderpornografie

In Oberbayern hat die Polizei 13 Wohnungen nach Beweismitteln zum Besitz und der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte durchsucht. Die Durchsuchungen in den Landkreisen Altötting und Mühldorf am Inn fanden am Dienstag im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte statt, wie die Polizei mitteilte. Unter den 13 Tatverdächtigen befanden sich laut Polizei Menschen allen Alters, von Jugendlichen bis zu einem 70-Jährigen.

Die Polizei stellte Material auf elektronischen Geräten, Handys und Speichermedien als Beweismittel sicher. Das Material werde nun von Experten ausgewertet. Bei einem Tatverdächtigen sei auch eine geringe Menge von Betäubungsmitteln gefunden worden. Die weiteren Ermittlungen übernahmen die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft.

