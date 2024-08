Wohnungsbrand – Schwerverletzte im Treppenhaus gefunden

In einer Weilheimer Wohnung bricht am Morgen ein Feuer aus. Kurz darauf finden Ersthelfer die Bewohnerin schwer verletzt im Treppenhaus. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Eine Seniorin ist bei einem Wohnungsbrand in Weilheim (Landkreis Weilheim-Schongau) schwer verletzt im Treppenhaus gefunden worden. Das Feuer sei aus bislang unklaren Gründen am Morgen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Ersthelfer fanden die Frau und brachten sie aus dem Mehrfamilienhaus ins Freie. Ein Rettungshubschrauber flog sie nach einer ersten Behandlung in eine Klinik. Ferner wurde niemand verletzt.

Bei dem Brand entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Kripo ermittelt nun. Das Alter der Frau nannte die Polizei aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht.

