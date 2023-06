Wohnungsbrand in Landshut: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Unter Atemschutz konnte die Feuerwehr einen Wohnungsbrand in Landshut löschen. −Foto: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut

Eine Wohnung ist am Montagmorgen in Landshut in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr hat ein Rauchmelder Schlimmeres verhindert.









Das laute Piepen seiner Rauchmelder hat den Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Josef-Götz-Straße geweckt, berichtet die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut am Montagvormittag. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch au der Wohnung; ein Zimmer in der Wohnung brannte.





Sauerstoffgerät erwies sich als hilfreich





Der Bewohner konnte die Wohnung noch aus eigener Kraft verlassen und wurde von der Feuerwehr vom Treppenhaus ins Freie gebracht. Er blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt – vermutlich auch deshalb, weil er das Sauerstoffgerät, das er in der Nacht nutzen muss, noch auf hatte.



Der Feuerwehr gelang es unter Atemschutz, in die Wohnung vorzudringen und den Brand zu löschen. Im Einsatz waren unter der Leitung von Stadtbrandrat Sebastian Öllerer und Stadtbrandinspektor Martin Dax die Löschzüge Stadt, Rennweg und Siedlung. Weitere Wohnungen waren nicht betroffen. Die Wohnung ist laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar.





Brennender Roller auf der Grieserwiese





Nur wenig später war die Feuerwehr erneut gefordert. Der Löschzug Achdorf der Freiwilligen Feuerwehr musste einen brennenden Roller auf der Grieserwiese löschen. Das Fahrzeug hatte während der Fahrt zu rauchen begonnen und war schließlich in Brand geraten, nachdem der Fahrer den Roller auf der Grieserwiese abgestellt hatte. Auch hier gelang es unter Atemschutz, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand.

− age