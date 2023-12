Wohnungsbrand an Heiligabend auf Bauernhof: 85-Jähriger tot

Beim Brand eines Wohnhauses ist an Heiligabend in Allershausen (Landkreis Freising) ein 85-jähriger Mann ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.









Gegen 21 Uhr waren die Rettungskräfte über das Feuer im Wohnbereich eines landwirtschaftlichen Hofes an der Eichfeldstraße im Allershausener Gemeindeteil Aiterbach informiert worden.



Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich das Wohnzimmer bereits im Vollbrand. Der allein in dem Gebäude lebende 85-jährige Bewohner konnte durch die Einsatzkräfte mit erheblichen Brandverletzungen aufgefunden und geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsversuche konnte aber nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.





Keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter





Die Kriminalpolizei Erding hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter ergaben sich nicht.



Ein Christbaum oder ein Adventskranz waren nach ersten Informationen der Polizei aber nicht verantwortlich für den Brand. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

− che