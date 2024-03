Wohnungen von mutmaßlicher Skinhead-Gruppe durchsucht

Bayerische Polizei - Ein Schild hängt am Eingang zu einer Polizeiinspektion. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Polizisten haben in Oberfranken fünf Wohnungen einer mutmaßlichen Skinhead-Gruppe durchsucht. Gegen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren sowie gegen einen 18-Jährigen werde unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Gruppe soll in Bayreuth Ende Februar Passanten, darunter auch Kinder, angepöbelt und mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben.

Bei den Durchsuchungen am Freitag seien unter anderem Speichermedien, ein Faustmesser und ein Pfefferspray sichergestellt worden, teilten die Ermittler mit. Gegen den 14-Jährigen werde deshalb auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240319-99-389469/2