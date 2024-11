Wohnungen in Mehrfamilienhaus ausgebrannt

Feuerwehr - Symbolbild - Die Feuerwehr brachte die Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus in Sicherheit. (Symbolbild) - Foto: Niklas Treppner/dpa

Bei einem Brand müssen dutzende Menschen ihre Wohnungen verlassen - einige Bewohner trifft es besonders hart.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) sind zwei Appartements unbewohnbar. Die Feuerwehr brachte 60 Menschen in Sicherheit, die sich zu dem Zeitpunkt im Haus befanden, wie die Polizei mitteilte. Sie konnten das Gebäude dabei selbstständig verlassen.

Es brannten Teile des Dachstuhls und die zwei betroffenen Wohnungen komplett aus. Die Bewohner dieser Appartements kamen in einem benachbarten Hotel unter. Die übrigen Hausbewohner kehrten in ihre Wohnungen zurück. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei geht von einem Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich aus.

