Wohnungen als KI-Labor: Forschung zu menschlichem Verhalten

Ganz normaler Alltag soll in zwei Wohnungen in Kulmbach stattfinden - obwohl sie Labore der Uni Bayreuth sind. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz geht es dort um die Erforschung menschlichen Verhaltens.

Es sind ganz normale Wohnungen auf den ersten Blick. Und doch ganz anders. Die Uni Bayreuth hat in Kulmbach eine Forschungsumgebung geschaffen, die es ermöglicht, alltägliche menschliche Handlungen zu studieren und mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zu analysieren: Putzen, kochen, essen, mit anderen Menschen interagieren.

Aldo Faisal, Inhaber der Professur für Digital Health mit Schwerpunkt Data Science in den Lebenswissenschaften an der Uni Bayreuth, stellt das Live-in-Lab am Montag (12.00 Uhr) vor. Nach Uni-Angaben gehört es zu den führenden Laboren in Europa zur digitalen Erforschung menschlichen Verhaltens in der häuslichen Umgebung. Die Uni Bayreuth hat seit einigen Jahren auch einen Standort in Kulmbach.

