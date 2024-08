Wohnung bei Brand zerstört - Feuerwehrmann leicht verletzt

Feuerwehr - Symbolbild - Bei einem Wohnungsbrand in Deggendorf ist ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. (Symbolbild) - Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hört einen lauten Knall - dann bricht ein Feuer in einer Wohnung aus. Ein Feuerwehrmann wird bei dem Einsatz leicht verletzt.

Ein Feuerwehrmann ist bei Löscharbeiten in einem Mehrfamilienhaus in Deggendorf leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war in einer Wohnung im zweiten Stock aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Ein Bewohner hatte laut Polizei einen lauten Knall gehört und mitbekommen, dass Rauch aus einer der Wohnungen im Haus kam. Das Apartment wurde komplett zerstört, das Feuer griff teilweise auch auf den Dachstuhl über. Herunterfallende Ziegel beschädigten mehrere Autos vor dem Haus.

Der 33-jährige Bewohner der Wohnung war zu dem Zeitpunkt nicht Zuhause. Was den Brand ausgelöst haben könnte, blieb zunächst unklar. Während des Feuerwehreinsatzes wurden etwa 15 Menschen aus dem Haus in Sicherheit gebracht, von ihnen wurde niemand verletzt.

