Wohnsitzloser Mann niedergeschlagen und schwer verletzt

Ein 37-Jähriger soll in Rosenheim einen wohnsitzlosen Mann niedergeschlagen und schwer verletzt haben. Der Verdächtige soll am Dienstag mehrfach auf den Körper und den Kopf des 50-Jährigen eingetreten und geschlagen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das schwer verletzte Opfer wurde demnach in ein Klinikum gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem 37-Jährigen habe mehr als zwei Promille ergeben.

Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen den Verdächtigen wurde zudem ein Haftantrag gestellt, er soll nach Angaben eines Polizeisprechers noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Tatmotiv war zunächst unklar.

