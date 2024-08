Wohnmobil prallt gegen Auto - Ehepaar stirbt

Ein Ehepaar befindet sich mit seinem Wagen auf dem Standstreifen der Autobahn 45, als plötzlich ein Wohnmobil gegen das Auto fährt. Der Unfall endet tödlich.

Nach einem Unfall zwischen einem Wohnmobil und einem Auto auf der Autobahn 45 in Unterfranken ist ein Ehepaar gestorben. Der Fahrer des Wohnmobils und seine Beifahrerin seien nach dem Zusammenstoß bei Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) zudem mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die A45 in Richtung Aschaffenburg wurde für knapp vier Stunden gesperrt.

Den Angaben zufolge prallte das Wohnmobil kurz nach der Ausfahrt bei Karlstein von hinten gegen das Auto des Ehepaars, das sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Standstreifen befand. Rettungskräfte hätten den 55-Jährigen und die 57-Jährige noch aus dem Auto geborgen, beide seien aber am Unfallort an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst ebenso unklar wie die Frage, ob es sich bei dem Auto um ein Pannenfahrzeug gehandelt haben könnte. Verkehrspolizei und Staatsanwaltschaft ermittelten und suchten nach Zeugen. Ein Sachverständiger sollte bei der Klärung des genauen Hergangs helfen.

