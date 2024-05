Wohnhausdach in München brennt: 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand eines Wohnhausdaches in München ist ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Zum Zeitpunkt des Brandes sind drei Menschen in dem Einfamilienhaus gewesen, die von den Flammen auf dem Dach nichts mitbekommen haben, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag sagte. Alle drei wurden unverletzt von den Einsatzkräften nach draußen gebracht. Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und die Polizei alarmiert.

Das Feuer sei in einem Anbau ausgebrochen. Von dort haben die Flammen auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Nachbar habe mit einem Eimer versucht, die Flammen zu löschen. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihr Zuhause zurückkehren. Auf mindestens 100.000 Euro schätzt die Feuerwehr den Schaden. Die Brandursache war zunächst unklar.

