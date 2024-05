Wohnhaus und Schreinerei standen in Flammen

Zum Vollbrand eines Wohnhauses mit angrenzender Schreinerei in dem Saldenburger Ortsteil Rettenbach wurden am Freitag gegen 17.45 Uhr die Rettungskräfte gerufen.



Eine weithin sichtbare, dicke Rauchwolke stand über dem Anwesen. Die alarmierten Feuerwehren Saldenburg, Preying, Waldenreuth, Haus i.Wald, Grafenau, Heinrichsreit, Tittling und Zenting löschten den Brand. Am Einsatzort waren außerdem KBR Norbert Süß, KBI Thomas Thurnreiter, die Kreisbrandmeister Heiko Nießner, Thomas Mayer und Josef Saiko, Bürgermeister Max König, Rettungsdienst mit Notarzt und die PI Grafenau.



Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache noch unbekannt. Der Sachschaden dürfte sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Zum Glück gab es keine Verletzten.

