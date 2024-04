Ein Wohnhaus ist in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr sei am Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot vor Ort, teilte die Polizei mit. Zu Verletzten und zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch sei die Brandursache noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:240411-99-634630/2