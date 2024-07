Feuerwehr bei Brand nahe Nürnberg mit Schusswaffe bedroht: SEK im Einsatz

Ein größerer Polizeieinsatz findet seit dem späten Sonntagnachmittag in Altdorf bei Nürnberg statt: Feuerwehrleute wurden bei einem Brand mit einer Schusswaffe bedroht.









Nach ersten Informationen kam es zu mehreren Bränden – unter anderem in einem Wohnhaus. Eingesetzte Feuerwehrleute wurden von einer Person mit einer Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei mit.



Ein Wohnhaus stehe derzeit in Vollbrand, hieß es um kurz vor 17.30 Uhr. „Der umliegende Wald ist auch vom Feuer betroffen. Bitte meidet den Bereich!“, so die Polizei via X (früher Twitter). Laut Polizeipräsidium Mittelfranken wurde auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugerufen.





Nach mehreren Bränden in #Altdorf bei Nürnberg wurden eingesetzte Feuerwehrleute durch eine Person mit einer #Schusswaffe bedroht. Ein Wohnhaus steht derzeit in Vollbrand. Der umliegende Wald ist auch vom Feuer betroffen. Bitte meidet den Bereich!#A0707https://t.co/6Ad4MlP05e — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) July 7, 2024





Auch die A3 war um kurz vor 18 Uhr im entsprechenden Bereich in beide Richtungen gesperrt. Der Tatort befindet sich zwischen der Autobahn und der Pfaffentalstraße im südlichen Bereich von Altdorf.



Gegen 18.30 Uhr teilte die Polizei mit, dass die Einsatzkräfte ein nahes Waldstück, in dem der Flüchtige vermutet wird, umstellt hätten. Da dieser eine Schusswaffe dabei hat, bitten die Beamten weiterhin, den Bereich zu meiden.



