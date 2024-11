Wohnen wird immer teurer: Schuld sind aber nicht allein die Kaltmieten. Noch stärker stiegen in Bayern die Nebenkosten – laut dem Landesverband von Haus & Grund zogen sie allein im Jahr 2022 im Freistaat um rund 50 Prozent an. Was die Gründe sind und warum der Verband eine Betriebskostenbremse statt einer Mietpreisbremse fordert.