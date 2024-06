Wochenende bringt Hitze, Sonne und Gewitter nach Bayern

Vor dem EM-Achtelfinale der deutschen Nationalelf gegen Dänemark dürften im Freistaat viele Menschen ins Schwitzen geraten. Abkühlung wird aber wohl nicht lange auf sich warten lassen.

Das Wetter in Bayern dürfte viele Fußballfans schon vor der Achtelfinal-Begegnung der deutschen Mannschaft gegen Dänemark am Samstagabend ins Schwitzen bringen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Freitag mit Blick auf den Samstagnachmittag für viele niedriger gelegene Regionen des Freistaats vor Hitze. Bei Höchstwerten bis zu 34 Grad sollten die Menschen nach Möglichkeit ausreichend Wasser trinken und die Innenräume kühl halten.

Zumindest in den Stunden nach Anpfiff der EM-Partie um 21.00 Uhr könnte es in Teilen Bayerns nass und ungemütlich werden. „Etwas kritischer wird es sicherlich in Richtung Unterfranken“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag. Dort könne ein Tiefausläufer kräftige Gewitter bringen. Ansonsten stünden die Chancen auf trockene Live-Übertragungen im Freien am Abend recht gut. In der Nacht auf Sonntag erwarten die Meteorologen aber weitere Regenfälle, die von Oberschwaben Richtung Nordwesten ziehen.

Der Sonntag soll demnach vor allem im Osten Bayerns sonnig starten, von Westen her werden aber wieder schauerartige Regenfälle und Gewitter mit teils stürmischen Böen erwartet. Die Temperaturen steigen voraussichtlich auf bis zu 28 Grad.

Die kommende Woche dürfte in Bayern dann mit bis zu 22 Grad deutlich kühler starten - mit vielen Wolken, zeitweise Regen und einzelnen Gewittern am Montag.

