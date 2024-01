In Deutschland kommen jährlich rund 750.000 Kinder zur Welt. Aber nicht immer ist die Freude darüber von Dauer. Etwa 15 Prozent der Mütter und fast ebenso viele Väter entwickeln in den Wochen und Monaten nach der Geburt eine Wochenbett-Depression. Wir haben mit einer Betroffenen gesprochen und medizinische Experten zu Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten in der Region befragt. Dabei wurde klar: Wochenbett-Depressionen sind immer noch ein Tabu-Thema.