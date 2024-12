Wochenbeginn bringt mildes Wetter nach Bayern

Wetter am Chiemsee - Bis zu 15 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag im Alpenvorland. (Archivbild) - Foto: Uwe Lein/dpa

In vielen Skigebieten hat die Saison begonnen. Doch auf Schnee dürften viele Menschen im Freistaat vergebens hoffen - zumindest vorerst.

In weiten Teilen Bayerns ist in der ersten Wochenhälfte mit mildem und wechselhaftem Wetter zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet dank milder Meeresluft, die in den Freistaat strömt, tagsüber oft zweistellige Höchstwerte - mit bis zu 15 Grad am Donnerstag im Alpenvorland. Frost und Glätte drohen demnach nur vereinzelt in den Nächten.

Während vor allem im Osten Bayerns zu Beginn der Woche immer wieder mit Regen oder Sprühregen zu rechnen ist, können die Menschen in Schwaben und im westlichen Oberbayern auch auf sonnige Abschnitte hoffen. Im Alpenvorland sind laut DWD auch die höchsten Temperaturen zu erwarten.

Wetterumschwung erst in Richtung Wochenende

„Der nächste Wetterumschwung vollzieht sich eigentlich erst so richtig zum Freitag hin“, sagte ein DWD-Meteorologe. „Der hält dann an bis zum Wochenende.“ Ein „Schwall polarer Meeresluft“ bringe voraussichtlich kühlere Temperaturen nach Bayern. Auch in tieferen Lagen seien zumindest Schneeschauer oder Schneeregen möglich.

Mit Blick auf Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage müsse man zwar wegen unterschiedlicher Szenarien in verschiedenen Vorhersagemodellen noch vorsichtig sein, sagte der DWD-Meteorologe. Es spreche aber vieles für eher milde Temperaturen in Bayern - und damit für wenig Hoffnung auf weiße Weihnachten.

© dpa-infocom, dpa:241216-930-319099/1