Woche startet in Bayern mild und wechselhaft – bis zu 24 Grad am Alpenrand angekündigt

Ausflügler genießen das sonnige Wetter am Ufer des am Alpenrand gelegenen Forggensees: Wer etwas goldenen Oktober sucht, sollte sich gen Süden orientieren. − Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Wetter präsentiert sich in weiten Teilen des Freistaats in der ersten Wochenhälfte durchwachsen. Wer etwas goldenen Oktober sucht, sollte sich gen Süden orientieren.









Einige Sonnenstunden und milde Temperaturen im Süden, Schauer und einzelne Gewitter im Norden und Westen - das Wetter in Bayern präsentiert sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der ersten Wochenhälfte zweigeteilt.





Abkühlung in zweiter Wochenhälfte

Während Meeresluft aus dem Südwesten voraussichtlich wechselhaftes Wetter in den Norden Schwabens und nach Franken bringt, seien am Alpenrand wegen Föhns am Dienstag bis zu 24 Grad möglich, teilte der DWD mit. Wer dort in höheren Lagen unterwegs ist, müsse aber mit Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde rechnen. Auf ausgesetzten Gipfeln seien sogar Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich.



Erst am Donnerstag ist laut DWD mit etwas niedrigeren Höchstwerten zu rechnen. Bei vielen Wolken, einigem Regen und zeitweise stürmischem Wind sind dann nur noch 13 bis 18 Grad möglich.

− dpa