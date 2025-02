Woche in Bayern startet sonnig - aber trübe Aussichten

Morgenstimmung in Südbayern - Sonntag und Montag werden noch überwiegend trocken und sonnig in Bayern. (Archivbild) - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach einem sonnigen Wochenende und teils sonnigen Montag soll das Wetter am Dienstag umschlagen. Der DWD rechnet mit Regen und Schnee. Autofahrer müssen wegen Glätte wieder vorsichtiger fahren.

Nach einem Wochenende mit viel Sonnenschein in Bayern soll auch der Wochenstart in weiten Teilen trocken und sonnig werden. Die Sonne werde sich in Ostbayern etwas mehr zeigen als im Westen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. Die Meteorologen rechnen mit Höchsttemperaturen zwischen zwei und acht Grad.

In der Nacht zu Dienstag müssen Autofahrer wieder vorsichtiger auf den Straßen sein. Das Wetter soll laut dem DWD-Sprecher umschlagen. Vor allem im Westen werde sich Regen ausbreiten. Teilweise könne es auch schneien und glatt auf den Straßen werden. Im Osten Bayerns soll es trocken bleiben. Der DWD erwartet in der Nacht Höchsttemperaturen von minus zwei bis plus vier Grad.

Auch am Dienstag oder Mittwoch hält sich laut DWD gebietsweise das nasse Wetter. In der Nacht und am Mittwochmorgen kann es glatt werden.

© dpa-infocom, dpa:250209-930-369546/1