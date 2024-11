Wo sich die Hilfsorganisation Concordia in Moldau einsetzt

An 32 Standorten im ganzen Land leistet Concordia in Moldau Hilfe. Der Sitz der Stiftung ist in der Hauptstadt Chisinau, mobile Teams erreichen auch die Menschen abseits der Städte. − Foto: Concordia, Google Maps

Als größte Hilfsorganisation im Land ist die Stiftung Concordia in fast allen Regionen der Republik Moldau tätig.









Armut ist vor allem in den ländlichen Gebieten weit verbreitet – fast jedes zweite Kind ist dort von extremer Armut bedroht. Mit etwa 50 verschiedenen Programmen an 32 Standorten versucht Concordia, die schlimmsten sozialen Härten in Moldau abzufedern.





Zum 32. Mal leuchtet heuer „Ein Licht im Advent", die Weihnachtsaktion der Passauer Neuen Presse. In diesem Jahr unterstützen Ihre Spenden die Arbeit der Hilfsorganisation Concordia in der Republik Moldau.











Sozialzentren, Suppenküchen und Kinderdörfer in Moldau





Concordia betreibt in Moldau insgesamt elf Sozialzentren, sechs Suppenküchen, 13 Kinderdörfer, zwei Übergangshäuser, zwei Jugendeinrichtungen, sechs betreute Wohneinrichtungen und zwei Flüchtlingsunterkünfte. Außerdem versorgen mobile Teams bedürftige Familien, die keine Concordia-Einrichtung in ihrer Nähe haben, mit Kleidung, Lebensmitteln, Schulmaterialien für die Kinder und Feuerholz.



Von der Hilfe profitieren neben Kindern und Jugendlichen auch ältere Menschen, die unter dem Existenzminimum leben. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind auch viele Flüchtlinge unter den Hilfesuchenden. Concordia unterstützt diese Menschen bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und leistet für traumatisierte Familien auch psychologische Hilfe.