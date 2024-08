Dass sich Radfahrer nicht an das Verbot im Kurpark in Bad Kötzting (Landkreis Cham) halten, ist nichts Neues. In diesem Jahr haben aber E-Bikes und E-Scooter die Situation so weit verschärft, dass auch die Polizei mit der Stadt an einem Strang zieht und Streife in der Anlage geht. Wo gute Worte nicht mehr reichen, wird nun kassiert.