WM-Held Endras wird Eishockey-Bundestorwarttrainer

Dennis Endras soll künftig die Ausbildung der deutschen Eishockey-Top-Torhüter verantworten. Der 39-Jährige ist eins der Gesichter des deutschen Eishockey-Aufschwungs der vergangenen 15 Jahre.

Der frühere Nationalkeeper Dennis Endras wird Bundestorwarttrainer beim Deutschen Eishockey-Bund. Der 39 Jahre alte Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 soll neben seinem derzeitigen Job als Torwarttrainer der Augsburger Panther künftig die Ausbildung der Torhüter in Deutschland verantworten.

„Für uns ist es wichtig, die Talentförderung im Goalie-Bereich weiterzuentwickeln und vor allem auch an die Gegebenheiten des modernen Eishockeyspiels auf internationalem Niveau anzupassen“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast.

Endras war als Stammkeeper der Heim-WM 2010 maßgeblich am damals sensationellen deutschen Halbfinal-Einzug beteiligt. Er gewann 2018 ohne Einsatz in Pyeongchang die olympische Silbermedaille. Mit den Adler Mannheim wurde er zweimal deutscher Meister. Endras hält in der Deutschen Eishockey Liga den Rekord als Torhüter mit den meisten Shutouts (Spiel ohne Gegentor).

