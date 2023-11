Wissler will Zeichen der Erneuerung senden

Linken-Chefin Janine Wissler will, dass vom Bundesparteitag an diesem Wochenende in Augsburg ein Zeichen der Erneuerung gesendet wird. „Die Linke ist wieder da“, sagte sie am Freitag kurz vor Beginn des Parteitags. Es sei für die Partei aktuell zwar keine einfache Situation, sagte sie hinsichtlich der Abspaltung des Parteiflügels um Sahra Wagenknecht.

Damit gehe aber ein Klärungsprozess einher, sagte Wissler. Ein Kapitel sei geschlossen worden, ein neues werde aufgeschlagen. „Mein Eindruck ist, dass es in der Partei auch ein Aufatmen darüber gibt, dass die Konflikte der Vergangenheit hinter uns gelassen werden.“ Jetzt gehe es darum, die Partei zu stärken und für „ein Comeback zu sorgen“.

Eigentliches Thema des Parteitags ist die Europawahl im Juni 2024. Co-Vorsitzender Martin Schirdewan und die Flüchtlings- und Klimaaktivistin Carola Rackete sollen dann die Kandidatenliste anführen.

© dpa-infocom, dpa:231116-99-973164/3