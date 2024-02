Wirtschaftsschule ab Klasse 5: Ab nächstem Schuljahr

Rund 17.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern sind aktuell auf einer Wirtschaftsschule. Ab dem kommenden Jahr könnten es wegen eines neuen Pilotprojektes deutlich mehr werden.

Ab dem kommenden Schuljahr bieten Bayerns Wirtschaftsschulen versuchsweise den Start ab der 5. Klasse an. „In der Wirtschaftsschule werden unsere Schülerinnen und Schüler fit für eine Ausbildung, vor allem in kaufmännischen Berufen. Die fünfstufige Wirtschaftsschule ist ein weiteres attraktives Angebot in unserem differenzierten Schulsystem“, sagte Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) am Mittwoch in München. Mit dem Schulversuch werde die berufliche Bildung in Bayern gestärkt und eine wichtige Vereinbarung des Koalitionsvertrages zügig umgesetzt.

Die bayerische Wirtschaftsschule ist eine Besonderheit in Deutschland: Sie ist die einzige berufliche Schule, die bereits ab der Jahrgangsstufe 6 von Kindern und Jugendlichen besucht werden kann. Rund 17.000 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit eine Wirtschaftsschule. Sie ist eine Berufsfachschule, die es in vier- und dreistufiger sowie in zweistufiger Form gibt. Sie umfasst in vierstufiger Form die Jahrgangsstufen 6 (Vorklasse) bis 10, in dreistufiger Form die Jahrgangsstufen 8 bis 10 und in zweistufiger Form die Jahrgangsstufen 10 und 11.

Längst hat sich die Wirtschaftsschule in Bayern neben den übrigen weiterführenden Schulen, also Mittelschule, Realschule und Gymnasien etabliert. Sie bietet Schülerinnen und Schülern eine besonders praxisnahe Ausbildung. Der Wirtschaftsschulabschluss ist ein mittlerer Schulabschluss, mit dem sich die Ausbildungsdauer in einem kaufmännischen Beruf auf Antrag um bis zu sechs Monate verkürzt.

Am Schulversuch können laut Kultusministerium alle staatlichen, kommunalen und staatlich anerkannten vierstufige Wirtschaftsschulen teilnehmen, die eine 6. Jahrgangsstufe als Vorklasse führen. Die Eingangsstufe umfasst die neue Jahrgangsstufe 5 und die Vorklasse an der Wirtschaftsschule, also die Jahrgangsstufe 6. Die künftigen Modellschulen können sich entscheiden, ob sie den Schulversuch als klassisches „Vormittags-Modell“ oder als „Gebundenes Ganztagsmodell“ durchführen wollen.

