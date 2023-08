Wirtin in Linz überfahren: Mädchen (16) und Junge (17) in Kroatien festgenommen

Die österreichische Polizei fahndete nach zwei Jugendlichen. −Symbolbild: PNP

Laut Medienberichten hat die Polizei nach dem brutalen Fall von Zechprellerei die beiden tatverdächtigen Jugendlichen in Kroation festnehmen können. Das Mädchen (16) und der Junge (17), die am Mittwochabend die Wirtin eines Linzer Restaurants überfahren hatten, waren europaweit zur Fahndung ausgeschrieben.









Nach Angaben der Polizei hatten die beiden am Mittwoch in Linz in einem Restaurant gegessen, ohne zu bezahlen. Als sie nach dem Abendessen in einen SUV stiegen, stellte sich die Wirtin vor das Fahrzeug. Das Mädchen sei losgefahren und habe die Frau (41) mit zwei Reifen überrollt, berichtete die Polizei. Die Wirtin wurde schwer verletzt. Die Ermittler machten die Mutter des Mädchens in Graz als Besitzerin des weißen Geländewagens ausfindig.





Bei Tankstelle geschnappt





Laut Medienberichten waren die Jugendlichen anschließend mit dem Wagen auf der Flucht. Wie ORF am Samstagvormittag vermeldete, wurden die beiden bei einer Tankstelle in Kroatien von der Polizei geschnappt. Die Auslieferung der beiden ist laut Medienbericht bereits beantragt. Wann es so weit sein wird, ist demnach derzeit aber noch offen.



Die Spur zu ihnen ergab sich, wie es in der ORF-Meldung heißt, über das Kennzeichen und über Bilder aus der Überwachungskamera des Asialokals, das die beiden ohne zu zahlen verlassen hatten. Ermittelt wird laut ORF gegen die Jugendliche jetzt wegen versuchten Mordes.



Wie es weiter in dem Bericht heißt, liegt die 41-jährige Wirtin weiterhin auf der Intensivstation. Ihr Zustand sei laut Linzer Kepler-Klinikum ernst, aber stabil.

