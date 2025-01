Der Zahnarzt Roman Bernreiter aus Zwiesel (Landkreis Regen) sorgt sich über die medizinische Versorgung auf dem flachen Land. Es fehlten nicht nur, wie gerade berichtet wurde, 500 Hausärzte in Bayern. Es fehlten auch Zahnärzte. „Mittlerweile bleiben die meisten ländlichen Arzt-, Zahnarzt- und Facharztpraxen unbesetzt, wenn der Behandler in Ruhestand geht.“ Außerdem übt er Kritik an der elektronischen Patientenmarke, die ab 15. Januar eingeführt wird. Sie weise große Sicherheitsmängel auf.