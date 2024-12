Wie sah Ihre letzte weiße Weihnacht aus? Wir suchen die schönsten Leserfotos

Schnee an Weihnachten, sogenannte weiße Weihnachten, wird immer seltener. Grund dafür ist der Klimawandel. Wir suchen in unserem Aufruf die schönsten Bilder eurer letzten weißen Weihnacht. − Foto: dpa /Hildenbrand

Für viele gehört der Traum von weißen Weihnachten fest zur schönsten Zeit des Jahres. Schneebedeckte Landschaften, das Knirschen unter den Füßen, draußen der Schnee, drinnen leuchtet der Baum – all das macht die Winterzeit magisch. Doch weiße Weihnachten werden immer seltener.









Auch in diesem Jahr zeigt die Wetterprognose: Schnee zu Weihnachten ist sehr unwahrscheinlich. Im Schnitt können sich Menschen nur noch alle zehn Jahre über Schnee an den drei Weihnachtstagen freuen. Viel eher ist mit Tauwetter an Heiligabend zu rechnen. Deshalb wollen wir einen Blick in die vergangenen Jahre wagen: Können Sie sich noch an ihre letzte weiße Weihnacht erinnern?



Haben Sie ihr letztes verschneites Weihnachten fotografiert? Schicken Sie uns ihre schönsten Bilder an social-media@mgbayern.de.