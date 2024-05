Wir schicken Sie ins Jahnstadion: VIP-Tickets fürs Saisonfinale gegen Saarbrücken gewinnen

Der SSV Jahn Regensburg um Trainer Joe Enochs will den Aufstieg in die 2. Liga packen.. − Foto: imago images

Der SSV Jahn Regensburg braucht Unterstützung im Aufstiegsrennen. In der 3. Liga stecken die Oberpfälzer mittendrin im Kampf um den Direktaufstieg und die Relegation. Und Sie können live im Jahnstadion dabei sein – bei der Mission Wiederaufstieg und dem Saisonfinale gegen den 1.FC Saarbrücken am Pfingstsamstag, 18. Mai, 13.30 Uhr. Drittliga-Fußball und VIP-Tickets für Sie und zwei Begleiter*innen?



Gemeinsam mit MagentaSport verlost die Mediengruppe Bayern 1x 3 VIP-Tickets (beste Plätze und Catering) und 1x 2 Public Tickets für dieses Spiel. Rufen Sie uns bis Dienstag, 14. Mai, 12 Uhr, unter ✆ 0137/822703278 (50 Cent/Anruf) an und nennen Sie das Stichwort Regensburg sowie Ihren Namen und Ihre Email-Adresse. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

− red