„Wir heben sozusagen ab“ - Söder erklärt das All

CSU-Chef Söder nutzt die Plattform X immer wieder für Ausflüge außerhalb der Politik. Nun begibt er sich ganz weit hinaus.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder betätigt sich online als Weltraum-Moderator auf der Plattform X. Der CSU-Chef - gekleidet in Astronautenjacke - veröffentlichte unter dem Hashtag #söderspace ein knapp dreiminütiges Video, in dem er die Zuschauer auf eine Reise in das Sonnensystem mitnehmen will. „Wir starten mit der Rakete und verlassen unseren Planeten“, sagt Söder in dem Video, während er in einer Fotomontage über der Erde schwebt. „Wir heben sozusagen ab, wir schweben ins All.“

Söder war nach eigenen Worten schon als Kind fasziniert vom Weltraum. Als Ministerpräsident hat der CSU-Politiker die Weltraumforschung in Bayern ausgebaut. Manche Betrachter zweifelten an der Echtheit des Videos, ein CSU-Sprecher bestätigte jedoch, dass der Parteichef Urheber ist. Und es soll auch nicht bei dem einen Video bleiben. Söder kündigte dazu eine Serie an.

© dpa-infocom, dpa:241027-930-271650/1