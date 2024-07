Seit über 40 Jahren wird über einen Pumpspeicher an der Donau bei Untergriesbach diskutiert – immer wieder auch kontrovers. In einer Senke zwischen Riedl und Gottsdorf im Landkreis Passau soll ein Stausee entstehen. 2012 ist die „Verbund AG“, ein halbstaatliches Energieunternehmen aus Österreich, in konkretere Planung eingestiegen. Laut Hubert Aiwanger (Freie Wähler) geht es jetzt zügig voran mit dem Vorhaben.