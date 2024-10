In der Nacht auf Sonntag war es wieder so weit: Die Uhren wurden zurückgestellt und Deutschland ist zurück in der Winterzeit.









Während sich viele über die Extra-Stunde Schlaf freuen, sorgt die Umstellung bei anderen für Frust und bringt den Rhythmus durcheinander. Wir haben Passanten gefragt, wie sie mit dem Wechsel zurechtkommen und ob sie sich eine einheitliche Zeit über das ganze Jahr wünschen würden.