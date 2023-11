Im bayerischen Alpenraum fiel in den letzten Tagen verbreitet ein halber bis ein Meter Neuschnee. Der Winter ist mit Vollgas Ende November – anders als in den Vorjahren – angekommen im Freistaat: Die Mediengruppe Bayern hat bei den Wintersportorten in der Region nachgefragt, wie sich die Schneemengen auf den Saisonstart auswirken.