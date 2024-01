Winter kehrt zurück: Schnee- und Glättegefahr am Wochenende in Bayern

Weitere Regenfälle haben die Hochwasserlage in Teilen Bayerns verschärft. Zum Wochenende aber schwenkt das Wetter dann um: Vielerorts wird es kalt und weiß, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Der Winter kehrt zurück.









Ein Tief bringt nasskalte Luftmassen nach Bayern. Zum Wochenende sinken die Temperaturen zum Teil in die Minusgrade, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Niederschläge lassen demnach dann in den Hochwassergebieten immer weiter nach und gehen in Schnee über.



Im Süden kann es laut DWD teils zu kräftigen Schneefällen kommen, dabei seien zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee möglich, an den Alpen bis zu 40 Zentimeter. „Der Winter kehrt zurück“, sagte eine Meteorologin des DWD.





Temperaturen unter dem Gefrierpunkt





Während der Wetterdienst für Freitag Höchsttemperaturen von sechs bis zehn Grad sowie nur stellenweise Regen vorhersagt, soll es ab Samstag deutlich kälter werden, mit bis zu fünf Grad. Am Sonntag erwartet der DWD in Unter- und Oberfranken gelegentlich, sonst verbreitet Schneefall. Die Temperaturen im Freistaat liegen demnach zwischen minus zwei und plus zwei Grad.



Auf Schnee folgt Glätte





In der Nacht auf Montag klingen die Schneefälle ab und ziehen sich im Tagesverlauf an die Alpen zurück. Der Rest Bayerns bleibt laut Wetterdienst trocken. Zum Wochenbeginn wird es frostig: Die Temperaturen fallen bis auf minus zehn Grad an den Mittelgebirgen. Verbreitet kann es den Angaben zufolge durch Schnee und gefrierende Nässe glatt werden.

