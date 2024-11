Winter in Bayern: Schnee und glatte Straßen – aber glücklicherweise nur wenige Unfälle

In der Nacht hat es in Teilen Bayerns geschneit. Auf den Straßen gab es aber glücklicherweise nur wenige Unfälle.









Die kräftigen Schneefälle lassen nach, die Wetterlage beruhigt sich langsam in Bayern. In der Nacht habe es beispielsweise in Oberfranken nur wenige wetterbedingte Unfälle gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Auch in Oberbayern gab es nach Angaben der beiden Polizeipräsidien Süd und Nord nur verhältnismäßig wenige Unfälle.



In Münchberg im Landkreis Hof rutschte ein Auto auf glatter Straße gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ebenfalls im Landkreis Hof geriet ein Autofahrer auf der A9 bei Helmbrechts ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Der 18 Jahre alte Fahrer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei am frühen Morgen zu schnell unterwegs.



Bei Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) ist am Samstagmorgen ein Lkw im Schneegestöber stecken geblieben und musste geborgen werden. Die Staatsstraße war für drei Stunden gesperrt.





Mehrere Unfälle im Landkreis Regen





Im Gebiet der Viechtacher Polizei (Landkreis Regen) kam es wegen der winterlichen Verhältnisse zu mehreren Unfällen. Gegen 21.45 Uhr geriet am Freitagabend ein 18-jähriger Fahranfänger im Gemeindegebiet Zachenberg mit seinem VW ins Schleudern und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Kurz vor Mitternacht erging es dann einer Fahranfängerin in Teisnach ähnlich. Die 18-Jährige kam mit ihrem Audi nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Lichtmast und einem Verkehrszeichen. „Unglücklicherweise stürzte der Lichtmast nach dem Unfall um und beschädigte ein weiteres Fahrzeug“, so die Polizei. Beide Fahranfänger wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich.



Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor am Freitagabend auch ein 20-Jähriger auf schneebedeckter Fahrbahn bei Allersberg (Landkreis Roth) die Kontrolle über sein Auto. Der Mann aus Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt) war auf der St2237 von Allersberg in Richtung Reckenstetten unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrsschild und rutschte dann in die Leitplanke. Fahrer und Beifahrerin blieben unverletzt.





Bei starkem Schneefall ins Schleudern geraten





Mehrere Unfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit meldet auch die Polizei Neumarkt in der Oberpfalz am Samstagmorgen. Wegen Glätte kam unter anderem ein 33-Jähriger am Freitagabend mit seinem Audi bei Deining von der Staatsstraße ab und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Eine 40-Jährige geriet mit ihrem Auto bei starken Schneefall ins Schleudern – ebenfalls bei Deining Sie kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Verletzt wurde niemand.



In Zeitlofs (Landkreis Bad Kissingen) kam eine Frau mit ihrem Wagen von der Straße ab. Auf dem Auto seien noch Sommerreifen aufgezogen gewesen, teilte die Polizei mit. Die 26-Jährige sei dann beim Abbiegen mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen geraten und im Graben gelandet. Sie blieb unverletzt.

