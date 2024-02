Wilmsmann beschert Skicrossern nächsten Podestplatz

Einen Tag nach Niklas Bachsleitner rast beim Weltcup in Alleghe auch Florian Wilmsmann auf das Podium. Das kanadische Team feiert einen Doppelsieg.

Die deutschen Skicrosser haben beim Weltcup in Alleghe einen weiteren Podestplatz eingefahren. Florian Wilmsmann wurde bei dem Rennen in den Dolomiten am Samstag Zweiter hinter dem Kanadier Reece Howden. Für den 28-Jährigen vom TSV Hartpenning war es der elfte Podestplatz seiner Karriere und der dritte in dieser Saison. Er sei „sehr zufrieden“, sagte Wilmsmann nach dem Event.

Tags zuvor hatte Wilmsmanns Teamkollege Niklas Bachsleitner in Alleghe Rang drei belegt. Die deutschen Skicrosser und Skicrosserinnen stehen damit aktuell bei sechs Podestplätzen in diesem Winter. Bei den Frauen fuhr Johanna Holzmann am Samstag erneut auf den zehnten Platz, es gewann die Kanadierin Marielle Thompson.

