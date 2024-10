Wildunfall: Wie man es vermeiden kann und was zu tun ist, wenn es gekracht hat

Dichter Nebel und die früher einsetzende Dunkelheit erschweren im Herbst massiv die Sicht beim Autofahren. Wenn dann auch noch ein unachtsames Reh oder Wildschwein vor das Auto läuft, kann es schnell zu einem Wildunfall kommen. Doch gibt es Möglichkeiten, dies zu verhindern? Und was tun, wenn es dennoch gekracht hat?









Laut ADAC ereignen sich rechnerisch in Deutschland alle zwei Minuten Wildunfälle. Dazu zählen Unfälle, bei denen am Auto entweder Schäden durch das Ausweichen oder den direkten Zusammenstoß mit Wildtieren entstanden sind. Die deutsche Wildtierstiftung gibt an, das unter diesen Begriff grundsätzlich verschiedene Säugetiere (Eichhörnchen), Vögel (Spatz) und Reptilien (Ringelnatter) zählen.



Im Straßenverkehr zählt aber vor allem das sogenannte Haarwild, nämlich Wildschweine, Rehe, Hirsche, Füchse oder Hasen. Für Schäden durch diese Tiere komme laut ADAC die Vollkasko- oder Teilkaskoversicherung auf, Unfälle etwa mit Vögeln oder aber auch mit Hunden, Katzen und Pferden hingegen sind nicht bei allen Versicherungen abgedeckt. So gab es alleine im Jahr 2022 rund 265.000 Wildunfälle mit diesen Tieren. Jährlich verlieren zudem über eine Million Wildtiere bundesweit ihr Leben durch diese Begegnung mit Autos.



Die wichtigste Maßnahme ist es vorausschauend zu fahren, wie der ADAC rät. Besonders am Abend und am frühen Morgen ist nicht nur die Sicht am schlechtesten, sondern auch die Wildtiere sind am aktivsten. Besonders bei Fahrten durch den Wald, an neu gebauten Straßen oder an Feldern vorbei ist Vorsicht geboten.





100 statt 80 zu fahren verlängert den Bremsweg drastisch





Hier sollten Autofahrer immer bremsbereit sein und nicht zu schnell fahren. Schon ab einer Geschwindigkeit von 80 km/h wird der Anhalteweg gefährlich lang, warnt der ADAC. Fährt man statt 80 ganze 100 km/h vergrößert sich dieser bereits um 25 Meter.



Auch der Deutsche Jagdverband (DJV) warnt, dass bei einem Zusammenstoß jeder Meter und jedes km/h weniger entscheidend sind: Trifft ein 60 km/h schnelles Auto in ein 60 Kilogramm schweres Wildtier, so wirken Kräfte von dreieinhalb Tonnen auf das Fahrzeug. Der DJV vergleicht dies damit, als würde sich ein Nashorn unsanft auf das Auto setzen. Trotzdem sollte man nicht versuchen, durch unkontrolliertes Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Wenn sich dieser nicht mehr vermeiden lässt, gilt: Vollbremsung und das Lenkrad fest gerade halten.





Wildwarner-Apps warnen vorab und geben Tipps bei einem Unfall





Eine zusätzliche Unterstützung zum vorausschauendem Fahren können auch Wildwarner-Apps sein, das Technikmagazin Chip empfiehlt den kostenlosen „Wildwarner“ von Wuidi für Handys und Navigationsgeräte. Hier finden Autofahrer sowohl einen akustischen Wildwarner, der vor Stellen mit viel Wildwechsel warnt, als auch eine Anleitung, wie man sich nach einem Unfall richtig verhält. Zudem können Verkehrsteilnehmer auch selber gefährliche Strecken eintragen sowie Jäger ihr Revier markieren. So können letztere auch durch die App über Unfälle mit dem genauen Standort benachrichtigt werden.



Was tun, wenn es dann trotz aller Vorsicht doch gekracht hat? Die ersten Schritte laut ADAC: Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen und die Unfallstelle mit Warndreieck absichern, auch wenn das Tier geflüchtet ist. Als nächstes sollte immer die Polizei informiert werden, auch wenn es keine Verletzten gab. Bis zu deren Eintreffen oder bis der zuständige Jäger kommt, sollte man warten – nicht zuletzt, um eine Wildschadenbescheinigung zu erhalten, die man für die Versicherung braucht.





Die genaue Position des Tieres nennen





Wichtig ist es, Polizei oder Jäger die genaue Position zu nennen. Nur so kann einem verletzten Tier möglichst schnell geholfen oder es von seinem Leiden zeitnah erlöst werden. Am besten nutzt man hierfür die Koordinaten seines Standortes über Navigationsgeräte oder Handys. Bei Apple findet man dies in der App „Kompass“ und bei Android hält man in der Karte bei Google Maps die Stelle ein paar Sekunden lang gedrückt, bis ein roter Pin erscheint. Ist das Tier weggelaufen, kann die Aufprallstelle und Fluchtrichtung zudem mit einem Markierungsband oder Ästen und Taschentüchern markiert werden, empfehlen Jäger.



Verletzte Tiere solle man nicht anfassen, da diese in ihrer Todesangst den Menschen verletzen können. Ist das Tier hingegen beim Unfall gestorben, sollte es möglichst an den Randstreifen gezogen werden, um Folgeunfälle zu verhindern. Dabei ist es wichtig Handschuhe zu tragen, so der ADAC.





Verstoß gegen Jagd- und Tierschutzgesetz bei verspäteter Meldung





Falsches Verhalten nach einem Wildunfall kann zudem einige Straftaten zur Folge haben: So ist es verboten, ein angefahrenes Tier vom Unfallort zu entfernen, sonst droht eine Anzeige wegen Wilderei. Empfindliche Geldstrafen warten auch auf Autofahrer, die einen Wildunfall nicht unverzüglich bei der Polizei melden. Damit verstoße man nämlich gegen das Tierschutz- und das Bundes- beziehungsweise Bayerische Jagdgesetz. Außerdem komme die Versicherung dann nicht für den Schaden auf.