Hase stoppt Täter: Wildunfall hindert Automatensprenger an der Flucht

Die Serie von Geldautomatensprengungen in Bayern geht weiter. Nach der Doppel-Sprengung am Freitagmorgen in Elsendorf (Landkreis Kelheim) ist es am frühen Sonntagmorgen in Konradsreuth im oberfränkischen Landkreis Hof zu einem weiteren Vorfall gekommen. Dieses Mal konnten die Täter geschnappt werden. Allerdings kam den Polizeibeamten dabei ein Wildtier unfreiwillig zur Hilfe.









Was war geschehen? Anwohner der Sparkassenfiliale in der 3000 Seelen-Ortschaft wurden von einem lauten Knall geweckt. Vier Täter hatten einen Geldautomaten gesprengt und dabei auch das Gebäude erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.



Anschließend beobachteten die Zeugen, wie ein Audi mit hohem Tempo in Richtung Autobahn wegfuhr. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein, die wenig später auch von Erfolg gekrönt war. Allerdings durch einen glücklichen Zufall.





Hase stoppt Diebe





Wie Alexander Groß, Pressesprecher des bayerischen Landeskriminalamtes, unserer Zeitung bestätigte, hatten die Täter auf ihrer Flucht einen Wildunfall, vermutlich mit einem Hasen. Daraufhin stellten sie den 600 PS starken Audi RS6 am Straßenrand der Autobahn 9 bei Bad Lobenstein in Thüringen ab und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. „Welchen Schaden der Hase genau angerichtet hat, können wir zur Zeit noch nicht abschätzen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass sich die Täter nach dem Unfall in einem Schockzustand befanden und deshalb flüchteten“, erklärt Groß.



In der Nähe eines Waldstücks bei bei Gefell (Saale-Orla-Kreis) konnten die vier Täter schließlich festgenommen werden, nachdem ein Warnschuss abgegeben wurde. Die Polizei hatte unter anderem mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach den Flüchtigen gefahndet.





Beuteschaden weiterhin unbekannt





Auf ihrer Flucht hatten die Täter unter anderem ein Spreng-Pack weggeworfen. Teile davon sollen in den kommenden Tagen analysiert werden, um mögliche Verbindungen zu früheren Automatensprengungen herzustellen, erklärte Groß. Der Rest wurde noch am Sonntagabend kontrolliert gesprengt.



Wie viel Geld die Täter erbeutet haben wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. Groß bestätigte jedoch, dass eine Farbpatrone im Automaten ausgelöst habe und somit ein Teil des Geldes unbrauchbar geworden sei. „Das mitgenommene Bargeld hatten sie bei ihrer Festnahme dabei.“





Neunter Vorfall dieses Jahr





Nach Angaben des LKA war dies bereits die neunte Sprengung eines Geldautomaten in Bayern in diesem Jahr. Im vorigen Jahr gab es von Jahresbeginn bis zum 8. März 2023 den Angaben zufolge lediglich zwei Sprengungen.