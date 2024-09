Wiesn-Countdown - Traditioneller Rundgang mit Stadtspitze

München rüstet sich für den Ansturm: Millionen Gäste werden von Samstag an zum Oktoberfest erwartet. Davor schauen sich der Oberbürgermeister, Festleitung, Wirte und Schausteller auf dem Gelände um.

Countdown zur Wiesn: Mit dem traditionellen Rundgang über das Wiesn-Gelände stimmen sich Vertreter der Stadt München, Wirte, Schausteller und Marktkaufleute heute (10.00 Uhr) auf das Volksfest ein. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) werden dabei die Neuheiten vorstellen.

Reiter wird am Samstag um 12.00 Uhr das erste Fass Bier anzapfen und das Fest mit dem Ruf „Ozapft is“ eröffnen. An die sechs Millionen Besucher werden bis zum 6. Oktober erwartet. Die Wiesn gilt als größtes Volksfest der Welt.

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

Das Fest startet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Als Konsequenz aus den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlägen von Solingen und München sollen die Kontrollen an den Eingängen intensiviert werden, unter anderem kommen erstmals Hand-Metalldetektoren zum Einsatz. Rund 600 Polizisten sollen an den 16 Festtagen im Dienst sein. Dazu kommen 1.200 bis 1.500 von der Stadt eingesetzte Ordner. Kontrollen an den Eingängen und hohe Polizeipräsenz gehören seit langem zum Sicherheitskonzept.

Neues Zelt auf der Oidn Wiesn

Auf der traditionsgeprägten Oide Wiesn mit Blasmusik, Volkstanz und historischen Fahrgeschäften gibt es ein neues Zelt. Das Musikantenzelt „Boandlkramerei“ löst das in den Vorjahren an der Stelle präsente Herzkasperlzelt ab. Darum wurde wochenlang gestritten, auch vor Gericht.

Neuheiten bei Fahrgeschäften

Neuheiten gibt es auch bei den Fahrgeschäften, etwa ein Fahrgeschäft namens „Hupferl“ aus dem Jahr 1987 und der „Holzpfosten Scooter“, ein klassischer Autoscooter wie in den 1960er und 1970er Jahren. Bei „Laser-Pix“ tauchen die Besucher in ein Videospiel ein. Ebenfalls neu: ein 12D-Kino mit „Live dabei“-Gefühl, das Etagenkarussell „The Grand Carousel“ in einer Stilmischung aus Barock, Rokoko und Renaissance und die laut Veranstalter größte transportable Wildwasserbahn Europas „Jim & Jasper's Wild Wasser“.

Bier knackt 15-Euro-Marke

Das Bier wird einmal mehr teurer. Die Maß kostet zwischen 13,60 und 15,30 Euro. Tafelwasser liegt im Schnitt bei über zehn Euro pro Liter. Seit dem Vorjahr gibt es kostenlos Trinkwasser an Brunnen auf dem Festgelände.

© dpa-infocom, dpa:240919-930-236663/1