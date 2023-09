Wiesn-Bedienung stürzt mit Maßkrügen: Schnittwunden

Krankenwagen - Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Auf dem Münchner Oktoberfest ist eine Bierzelt-Bedienung mit mehreren Maßkrügen im Arm gestürzt und hat sich schwere Schnittwunden zugezogen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau habe die Maßkrüge eine Treppe in einem der Festzelte hinuntergetragen und sei dabei ausgerutscht. Die Krüge zerbrachen und die Frau erlitt Schnittwunden am Oberkörper sowie im Gesicht, hieß es zu dem Unfall vom Mittwoch. Zudem habe der Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas bestanden, weswegen sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

© dpa-infocom, dpa:230928-99-371780/2