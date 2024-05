Wiesbaden vor Relegations-Finale: Heimpublikum ein „Faktor“

Am Dienstag entscheidet sich in der Relegation, wer in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielt: Wehen Wiesbaden oder Jahn Regensburg? Wiesbaden hofft im Rückspiel auf den Faktor Heimrecht.

Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden setzt im Relegations-Rückspiel gegen den SSV Jahn Regensburg auf die Unterstützung der Heimkulisse. „Das wird natürlich auch am Dienstag ein ganz entscheidender Faktor sein, dass unsere Fans ab der ersten Sekunde an uns unterstützen, uns pushen - wir müssen aber natürlich mit Leistung vorangehen und das Publikum mitnehmen“, sagte Wiesbadens Trainer Nils Döring am Montag.

Nach dem 2:2 im Hinspiel in Regensburg entscheidet sich am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky), ob der SV Wehen auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielt oder der Drittligist aus Bayern aufsteigt. Mit dem Ergebnis habe man sich eine gute Ausgangslage erarbeitet, sagte Döring. Der 44-Jährige wird auf die Trainerbank zurückkehren, nachdem er beim 2:2 wegen einer Sperre noch auf der Tribüne Platz nehmen musste.

