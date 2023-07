Wieder Feuer im „Prestigeobjekt“ von Uli Hoeneß: Neues FCB-Stadion im Visier von Brandstiftern?

Feuerwehrmänner beim ersten Brand auf der Baustelle des SAP Gardens Mitte Juni: Am Mittwoch mussten die Einsatzkräfte im Olympiapark München schon wieder ein Feuer unter Kontrolle bringen. −Foto: Sven Hoppe/dpa

Im Olympiapark entsteht ein „Prestigeobjekt für die Stadt München“, ist sich Bayern-Patriarch Uli Hoeneß sicher. Doch der SAP Garden, den der FC Bayern in Kooperation mit Red Bull und Milliardär Dietmar Hopp baut, scheint nicht nur Freunde zu haben. Am Mittwoch hat es in dem Stadion-Bau zum vierten Mal binnen 23 Tagen gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.









Gegen 14.15 Uhr ging der Alarm ein: Auf der Baustelle des Stadions, das sich ab 2024 die Bayern-Basketballer mit den Eishockey-Spielern von Red Bull München teilen werden, brannten Dämmmaterialien. Die Feuerwehr war schon vor Ort: Wenige Meter weiter bereiteten sich die Einsatzkräfte gerade auf das bevorstehende Pink-Konzert im Olympiapark vor.



Fünf Arbeiter retteten sich laut Feuerwehr durch die stark verrauchten Trainingshallen im Untergeschoss des SAP Garden. Vier von ihnen erlitten leichte Verletzungen, drei wurden mit einer Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht.





Olympiapark München: SAP Garden brennt – schon wieder





Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Gegen 17 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet, nicht aber für die Polizei. „Das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernahm vor Ort die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung“, teilte die Polizei am Donnerstag mit.









Es war bereits das vierte Feuer auf der Baustelle: Am 14. Juni brannte es in der Tiefgarage, am 28. und 29 Juni im Untergeschoss. Mehrere Menschen wurden verletzt.





SAP Garden: Neue Heimat für FCB-Basketballer und Red Bull Eishockey





Seit 2020 wird am SAP Garden gebaut. Red Bull finanziert das rund 100 Millionen Euro Stadion, die Basketballer des FC Bayern, SAP und die Stadt München sind als Partner an Bord. Die Arena gilt als Herzensangelegenheit von Uli Hoeneß. In einem Interview für die Website des Stadions spricht er von einem „Prestigeobjekt “, einer „wunderbaren Partnerschaft“ und einer „Win-Win-Situation für alle“.



In der aktiven Fußball-Fanszene genießt Red Bull nicht das höchste Ansehen. Dem Konzern wird – ebenso wie SAP-Mitbegründer und Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp – die Kommerzialisierung des Sports vorgeworfen. Auch Uli Hoeneß bekommt es seit seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung immer wieder mit Anfeindungen zu tun.