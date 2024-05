Wie sich Österreich für die Fußball-EM in Deutschland rüstet

Einen Monat vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland stellte Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) das Sicherheitspaket für die Euro 2024 vor. Er verwies dabei ausdrücklich darauf, dass die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) rund um die Euro ständige Grenzkontrollen zu allen Nachbarstaaten angekündigt hat, um illegale Einwanderung während des einmonatigen Fußballgroßereignisses zu verhindern. Aus Österreich werden konkret 25 Polizisten in Deutschland insbesondere an den Spielorten des Nationalteams – das sind Düsseldorf und Berlin, wo auch das Nationalteam einquartiert sein wird –, zum Einsatz kommen.