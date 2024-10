Wie Koeman Hollands Kapitän ersetzt: „Mit einem anderen“

Die Niederlande braucht im Nations-League-Spiel gegen Deutschland einen neuen Boss auf dem Platz. Virgil van Dijk ist gesperrt. Jetzt müssten andere Verantwortung übernehmen, sagt der Bondscoach.

Der niederländische Bondscoach Ronald Koeman hat nicht verraten, wie er den Ausfall des gesperrten Kapitäns und Abwehrchefs Virgil van Dijk im Nations-League-Spiel gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu kompensieren gedenkt. „Mit jemand anderem“, sagte Koeman lächelnd bei der Pressekonferenz in der Allianz Arena.

Einen Eins-zu-eins-Ersatz für den 32-jährigen van Dijk an diesem Montag (20.45 Uhr/ZDF) gibt es im Oranje-Kader eh nicht. Der Führungsspieler des FC Liverpool sei einer, der das Team ganz viel von hinten coache, erklärte Koeman: „Das müssen jetzt andere machen.“

„Cody ist der Boss“

Van Dijk hatte beim 1:1 in Ungarn am Freitag die Gelb-Rote Karte gesehen und muss ein Spiel aussetzen. Der Ausfall schwächt Oranje. „Das bedeutet viel. Jeder weiß, wie viel Einfluss er hat auf die Gruppe. Er ist ein Ausnahmespieler, aber wir müssen ihn ersetzen“, sagte Stürmer Cody Gakpo. „Cody ist der Boss“, scherzte daraufhin Trainer Koeman mit Blick auf Gakpo.

Koeman sieht derweil für die deutsche Nationalmannschaft auch eine Chance darin, dass verdiente Spieler wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan nicht mehr dabei seien. Das Quartett wird vor dem Anpfiff in München offiziell verabschiedet. „Ich glaube nicht, dass Deutschland jetzt schwächer ist. Es ist ein großes Land. Es gibt dem Bundestrainer die Möglichkeit, junge Spieler einzusetzen“, sagte Koeman.

Koeman über Wirtz: „Solche Spieler machen Fußball schön“

Zu diesen Jungen gehört auch der 21-jährige Florian Wirtz. „Er ist ein ganz wichtiger Spieler für Deutschland“, sagte Koeman über den Leverkusener: „Er hat Geschwindigkeit, ist ein Spieler mit Technik und Schlauheit. Solche Spieler machen den Fußball schön.“

In der Gruppe 3 der A-Liga führt Deutschland die Tabelle mit sieben Punkten vor den Holländern (5) an. Das Hinspiel in Amsterdam endete 2:2. „Beide Teams haben Änderungen auf Basis von Verletzungen“, sagte Koeman in Bezug auf das Kräftemessen vor einem Monat.

