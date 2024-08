Widerstand bei Einsatz wegen Haftbefehl: Beamte angegriffen

Ein Paar wehrt sich gegen einen Polizeieinsatz im Landkreis Haßfurt. Die Situation in ihrer Wohnung eskaliert.

Eine per Haftbefehl gesuchte Frau und ihr Lebensgefährte sollen bei einem Polizeieinsatz in ihrer Wohnung Beamte angegriffen haben. Dabei seien sowohl zwei Polizisten als auch das Paar leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Gegen die 53-Jährige bestand der Haftbefehl wegen Ordnungswidrigkeiten, wie es weiter hieß. Als die Beamten am Montag in der Wohnung in Sand am Main (Landkreis Haßfurt) eintrafen, öffnete demnach der 59 Jahre alte Lebensgefährte der Frau die Haustür. Er gab laut Polizei an, die 53-Jährige sei nicht zu Hause.

Die Polizisten hörten jedoch Geräusche und wollten daher eintreten. Der Mann soll daraufhin einen der Beamten angegriffen haben. Infolge einer Rangelei auf dem Boden habe sich der Mann leicht verletzt. Die 53-Jährige habe versucht, ihren Lebensgefährten zu befreien, als die Beamten ihn fesselten. Die Polizisten brachten auch die Frau zu Boden, wobei sie sich leicht verletzte. Auch zwei Beamte hätten sich bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Da die Frau einen niedrigen dreistelligen Betrag nicht bezahlen wollte, um den Haftbefehl abzuwenden, sei sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Auf die Frau und den Mann kommen nun mehrere Strafanzeigen zu - unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Gefangenenbefreiung.

