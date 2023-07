Wetterprognose: Gewitter am Mittwoch - danach wird es wieder heiß

Bisher erwartet der DWD am Mittwoch vor allem im Südosten zahlreiche Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. −Symbolbild: dpa-Bildfunk

Nach eher ruhigen Tagen droht Teilen Deutschlands ein Mittwoch mit Blitz, Donner und viel Regen.









Zwar gebe es noch große Unsicherheiten, wie sich das Wetter im Detail austobe, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mit. Doch es scheine „ein zu Schauern und Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel neigender Wettertag zu werden“, erklärte DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel. Auch mehrstündiger Starkregen sei möglich.



Gewitter im Südosten





Bisher erwartet der DWD am Mittwoch vor allem im Südosten zahlreiche Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. Im Westen und Teilen der Mitte fällt demnach länger anhaltender schauerartiger Regen, der im Tagesverlauf in den Norden, Osten und Südosten weiterzieht. Die Temperaturen sollen bei maximal 18 bis 22 Grad im Norden und Westen liegen, sonst bei 22 bis 26 Grad.



An diesem Dienstag kann es der Vorhersage zufolge einzelne kräftige Gewitter im Norden und Nordwesten sowie im Südwesten geben. Im Norden wird es bei Regenschauern, starken und stürmischen Böen sowie nur 16 bis 21 Grad fast schon herbstlich. Mehr als 25 Grad werden auch im Süden höchstens regional erreicht.





Am Wochenende über 35 Grad





Nach dem voraussichtlich in Teilen Deutschlands turbulenten Mittwoch sagt der DWD ab Donnerstag wieder ruhigeres Wetter vorher. Nach und nach wird es wieder richtig heiß, mehr als 35 Grad sind am Wochenende möglich. Vor allem die Ballungsräume müssen sich auf tropische Nächte mit mehr als 20 Grad einstellen.

