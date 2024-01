Wetterdienste warnen: Wann und wo in Bayern extreme Glätte droht

Die aktuelle Wetterlage ist brisant. Ein Tief über der Bretagne sorgt dafür, dass die Schneefälle, die am Mittwoch zunächst über Bayern ziehen, sehr schnell in Regen übergehen. Und der fällt auf den gefrorenen Boden. „Es wird extrem glatt werden“, warnt Meteorologin Britta Siebert-Sperl von Wetterkontor. Sie rät von unnötigen Fahrten mit dem Auto ab, ebenso von Fußmärschen.









Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Dienstag eine Unwetterwarnung heraus. Denn der gefrierende Regen trete in fast allen Teilen Bayerns auf. Und da es länger regnen werde, könne sich ein Eispanzer auf den Straßen und Autos bilden, erklärt Siebert-Sperl im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern.



Aktuelles zur Wetterlage lesen Sie in unserem Liveticker





Meteorologin: „Fast überall“ kommt Eisregen





Während am Mittwoch in der Früh in den Regionen von Ingolstadt, über München bis ins Berchtesgadener Land zunächst Schnee falle, der dann sehr schnell in Regen übergehe, bleibe es in dem Gebiet östlich davon noch trocken. Dort komme es ab dem Vormittag zu gefrierendem Regen, der sich in den folgenden Stunden bis in den Bayerischen Wald ziehe. Ab dem Mittag müsse „fast überall“, warnt die Meteorologin, mit Eisregen gerechnet werden.



Ebenso schnell würden auch die Temperaturen steigen. So liege gegen 12 Uhr die Schneefallgrenze im Gebiet rund um den 1456 Meter hohen Großen Arber noch bei gut 1000 Metern. Bis zum frühen Abend werde sie dann auf über 1500 Meter steigen, prognostiziert Britta Siebert-Sperl. Die Temperaturen seien am Vormittag im Passauer Land und im Bayerischen Wald noch im Minusbereich und betragen demnach minus zwei bis minus vier Grad. Am Mittwochnachmittag könnten dann im Raum München bereits plus sechs Grad gemessen werden; in Passau würde dagegen maximal ein Grad erreicht. Wer in Richtung Österreich unterwegs ist, müsse bis in die Nachtstunden mit extremer Glätte rechnen, sagt die Meteorologin.







Das könnte Sie auch interessieren: Mega-Inflation in der Türkei: Wie wirkt sich das für Urlauber aus Deutschland aus?



Nach der Glätte am Mittwoch wegen gefrierenden Regens komme am Tag darauf die Glätte wegen erneuter Schneefälle. Bis zum Mittag werde es regnen, dann sinke den Wettermodellen zufolge die Schneefallgrenze bis in tiefere Lagen an Donau, Inn, Salzach und Isar. Die Glättegefahr bestehe bis in die Nacht auf Freitag, sagt Siebert-Sperl. „Das ist schon heftig.“





Wetterlage beruhigt sich am Freitag





An mehreren Schulen im Berchtesgadener Land, Nürnberger Land, in Unterfranken, in der Oberpfalz sowie in Landshut werde der Präsenzunterricht am Mittwoch ausfallen, teilt das Kultusministerium mit. Laut DWD müssen sich Autofahrer bayernweit sogar auf Sperrungen einstellen. Sie sollten „Decken und warme Getränke mitführen“, heißt es. Auch am Münchner Flughafen sei mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen.



Betroffen sind im Verbreitungsgebiet folgende Regionen: In Niederbayern geht es um die Landkreise Deggendorf, Dingolfing-Landau, Landshut, Freyung-Grafenau, Passau, Regen, Rottal-Inn und Straubing-Bogen sowie die kreisfreien Städte Landshut, Passau und Straubing. Für das Verbreitungsgebiet in Oberbayern gilt die Warnung des Wetterdienstes in den Landkreisen Altötting, Berchtesgadener Land, Eichstätt, Mühldorf am Inn, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Rosenheim und Traunstein. Ebenso betroffen sind dort die kreisfreien Städte Ingolstadt und Rosenheim.



Ab Freitag beruhigt sich die Wettersituation. Am Wochenende bleibe es trocken bei einem Sonne-Wolken-Mix. – mgb/lha/lby