Wetterdienst warnt vor starken Gewittern – Oberpfalz und Oberbayern besonders betroffen

In Teilen Bayerns ist am Samstagnachmittag mit starken bis schweren Unwettern zu rechnen. Warnungen spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die Region aus.









Amtliche Warnungen vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4 bestehen in der Oberpfalz für die Landkreise Schwandorf, Cham und Neumarkt sowie für Stadt und Landkreis Regensburg.





Oberbayern und Mittelfranken: Mit Gewittern der Stufe 3 ist zu rechnen





In Oberbayern warnt der DWD vor schwerem Gewitter der Stufe 3 von 4 in den Landkreisen Eichstätt, Pfaffenhofen Neuburg-Schrobenhausen, der Stadt Ingolstadt sowie im mittelfränkischen Landkreis Roth. Mit starken Gewittern der Stufe 3 ist in Ingolstadt zu rechnen.





Niederbayern: Landkreis Kelheim betroffen





Eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4 spricht der DWD auch für den Landkreis Kelheim in Niederbayern aus.



Der Wetterdienst warnt davor, dass bei den Unwettern vereinzelt Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden können. Es ist laut DWD besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände zu achten. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

