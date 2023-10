Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in der Region – Diese Landkreise sind betroffen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern in Bayern. − Symbolbild: Matthias Balk/dpa

Vor starken Gewittern warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmittag in Teilen von Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz.









Betroffen sind laut einer Mitteilung des DWD die Landkreise Regen, Freyung-Grafenau und Deggendorf. In Niederbayern kann es zudem im Landkreis Kelheim zu Gewittern kommen. In der Oberpfalz gilt die Warnung für Stadt und Landkreis Regensburg.



Bis 16 Uhr können in den genannten Kreisen Gewitter der Stufe zwei von vier auftreten. Zudem warnt der Wetterdienst vor Sturmböen mit bis zu 60 km/h. In exponierten Lagen und in Schauernähe sind bis zu 80 km/h möglich. Auch im Rest Ostbayerns kann es im Laufe des Samstagnachmittags sehr windig werden.

− jra/age