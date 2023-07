Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in mehreren Landkreisen

Es können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. −Symbolbild: Matthias Balk/dpa

Nach den schweren Gewittern in der vergangenen Nacht warnt der Deutsche Wetterdienst am Mittwochnachmittag erneut vor starken Gewittern in mehreren Landkreisen in der Region.









Es können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Außerdem kann es Blitzschlag geben und es kann Platzregen auftreten.



Betroffen sind folgende Landkreise:





In Niederbayern können in den Landkreisen Landshut, Passau und Kelheim zum Teil schwere Gewitter der Stufe 3 von 4 auftreten. Auch die Städte Landshut und Passau könne es treffen.



In der Oberpfalz sind ebenfalls Gewitter der Stufe 3 in den Landkreisen Schwandorf, Cham, Neumarkt, Regensburg sowie in der Stadt Regensburg möglich.



In Oberbayern ist die Stadt Ingolstadt betroffen, ebenfalls mit Gewittern der Stufe 2. Außerdem können in den Landkreisen Eichstätt, Pfaffenhofen an der Ilm, Mühldorf am Inn, Traunstein, Altötting und Neuburg-Schrobenhausen Gewitter der Stufe 3 auftreten. Hier sind schwere Schäden an Gebäuden, Überflutungen und Überschwemmungen möglich.

− kl/ajk